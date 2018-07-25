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Число погибших при взрыве в сирийском города Эс-Сувейда выросло до 38
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Число погибших при взрыве в сирийском города Эс-Сувейда выросло до 38 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЧИСЛО ПОГИБШИХ ОТ ВЗРЫВА В СИРИЙСКОМ ГОРОДЕ ЭС-СУВЕЙДА ПРИ НАПАДЕНИИ БОЕВИКОВ ИГ* УВЕЛИЧИЛОСЬ ДО 38, РАНЕНЫ БОЛЕЕ 30 ЧЕЛОВЕК — ИСТОЧНИК В ПОЛИЦИИ
* Террористическая организация, запрещена в России
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