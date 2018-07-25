В результате теракта в Сирии погибли 30 человек

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Арабской Республики.

Количество раненых уточняется.

По предварительным данным, террорист-смертник взорвал бомбу на городском рынке. Еще два боевика были уничтожены прежде чем успели активировать взрывное устройство.