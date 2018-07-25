Ещё
В результате теракта в Сирии погибли 30 человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В результате теракта в Сирии погибли 30 человек 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Арабской Республики.
Количество раненых уточняется.
По предварительным данным, террорист-смертник взорвал бомбу на городском рынке. Еще два боевика были уничтожены прежде чем успели активировать взрывное устройство.
Помимо этого, жители деревни расположенной неподалеку от города деревни Дума ликвидировали четверых боевиков, пытавшихся напасть на населенный пункт.
Гражданская война в Сирии началась в 2011 году. В противостоянии участвуют правительственные войска, лояльные президенту Башару Асаду, оппозиционные силы, исламистские группировки и террористы. Среди последних — запрещенная на территории России организация «Исламское государство».
Последние новости
В ДНР вынесли смертный приговор Трамп пообещал стать злейшим врагом Путина Придумана новая причина для увольнения россиян
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убийство телеведущего поразило страну62
Пока вы спали: «вестники смерти» дурят народ11
США нанесут удар по госдолгу России200
Шарапову возмутили дороги Крыма59
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны93
Видео
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
00:29
Шарапову возмутили дороги Крыма
Шоу-бизнес
00:37
Заявление Лолиты грозит международным скандалом
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение