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В Ливии ликвидирован главарь местной ячейки ДАИШ
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В Ливии ликвидирован главарь местной ячейки ДАИШ 

Российская Газета 10 часов назад
Главарь действующей в Ливии ячейки ДАИШ (арабское название запрещенной в России террористической группировки «ИГИЛ») уничтожен правительственными войсками в городе Бенгази.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету «Аль-Яум ас-Сабиа», Махмуд аль-Барааси был ликвидирован в ходе столкновений между боевиками и военнослужащими ливийской армии.
Сейчас государство на побережье Средиземного моря переживает не лучшие времена. В феврале 2011 года в Ливии начались «революционные» выступления против режима Муаммара Каддафи, которые переросли в гражданскую войну.
В данный момент в стране действуют два правительства и десятки вооруженных формирований, в том числе присягнувших на верность ДАИШ.
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