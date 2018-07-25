В Ливии ликвидирован главарь местной ячейки ДАИШ

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету «Аль-Яум ас-Сабиа», Махмуд аль-Барааси был ликвидирован в ходе столкновений между боевиками и военнослужащими ливийской армии.

Сейчас государство на побережье Средиземного моря переживает не лучшие времена. В феврале 2011 года в Ливии начались «революционные» выступления против режима Муаммара Каддафи , которые переросли в гражданскую войну.

В данный момент в стране действуют два правительства и десятки вооруженных формирований, в том числе присягнувших на верность ДАИШ.