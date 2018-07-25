СМИ: главарь ИГ Бенгази уничтожен в столкновении с армейскими отрядами

По его информации, «главарь ИГ в Бенгази Махмуд аль-Барааси был ликвидирован в ходе столкновений между боевиками и отрядами ливийской армии, произошедшими в городе Адждбия».

Официальных заявлений командования ливийской армии по этому поводу до сих пор сделано не было.

В феврале 2011 года в Ливии начались массовые «революционные» выступления против режима бывшего лидера страны Муаммара Каддафи , которые переросли в гражданскую войну и положили начало годам разрухи, безвластия и хаоса, от которых Ливия с трудом восстанавливается до сих пор.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: Правительство национального согласия в Триполи, возглавляемое Фаизом Сараджем, и кабинет на востоке страны, который поддерживается Ливийской национальной армией во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Кроме того, в стране начали действовать десятки вооруженных террористических формирований, в том числе присягнувших на верность террористической группировке «Исламское государство».