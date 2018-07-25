СМИ: главарь ИГ Бенгази уничтожен в столкновении с армейскими отрядами 

КАИР, 24 июля. /ТАСС/. Главарь террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), действующей в регионе второго по величине ливийского города Бенгази, уничтожен отрядами ливийской армии. Об этом во вторник сообщила газета Al Youm as Sabia со ссылкой на заявление армейского источника.
По его информации, «главарь ИГ в Бенгази Махмуд аль-Барааси был ликвидирован в ходе столкновений между боевиками и отрядами ливийской армии, произошедшими в городе Адждбия».
Официальных заявлений командования ливийской армии по этому поводу до сих пор сделано не было.
В феврале 2011 года в Ливии начались массовые «революционные» выступления против режима бывшего лидера страны Муаммара Каддафи, которые переросли в гражданскую войну и положили начало годам разрухи, безвластия и хаоса, от которых Ливия с трудом восстанавливается до сих пор.
В настоящее время в Ливии действуют два правительства: Правительство национального согласия в Триполи, возглавляемое Фаизом Сараджем, и кабинет на востоке страны, который поддерживается Ливийской национальной армией во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Кроме того, в стране начали действовать десятки вооруженных террористических формирований, в том числе присягнувших на верность террористической группировке «Исламское государство».