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Срочно: 32 человека стали жертвами взрыва и нападений ИГ в сирийской провинции Эс— Сувейда
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Срочно: 32 человека стали жертвами взрыва и нападений ИГ в сирийской провинции Эс— Сувейда 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Дамаск, 25 июля /Синьхуа/ — 32 человека погибли в среду в результате взрыва террориста-смертника и нападений экстремистской группировки «Исламское государство» в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии. Об этом сообщила мониторинговая группа. —0—
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