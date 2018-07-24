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Израиль и ХАМАС находились на грани серьезного конфликта, считают в ООН
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Израиль и ХАМАС находились на грани серьезного конфликта, считают в ООН 

РИА Новости 30 минут назад
ООН, 24 июл — РИА Новости. Вооруженное обострение между Израилем и палестинским движением ХАМАС могло привести к очередному серьезному конфликту в регионе, заявил во вторник в ходе заседания Совета Безопасности ООН спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов.
"Напряженность между Сирией и Израилем продолжает расти, а в прошлую субботу мы находились в нескольких минутах от другой разрушительной конфронтации между Израилем и ХАМАС в Газе", — сказал Младенов.
По его словам, были «предприняты активные усилия по превентивной дипломатии со стороны Организации Объединенных Наций и Египта, чтобы обе стороны отступили от грани потенциальной четвертой военной конфронтации в секторе Газа за последнее десятилетие».
Ранее армия Израиля провела массированную бомбардировку палестинских объектов в секторе Газа в ответ на «серьезный пограничный инцидент», ответственность за который возложила на правящее в анклаве движение ХАМАС. Палестинцы в свою очередь выпустили по Израилю три ракеты, две из которых были перехвачены системой ПРО «Железный купол».
Один израильский военнослужащих погиб, попав под обстрел. С палестинской стороны жертвами бомбардировок стали по меньшей мере три человека. По израильским данным, все они являются боевиками ХАМАС. Еще один палестинец погиб в столкновениях с военными в ходе очередных акций протеста на границе.
Представитель правящего в Газе движения ХАМАС Фаузи Бархум сообщил РИА Новости 21 июля, что палестинские группировки и израильские военные прекратили огонь в секторе Газа после вмешательства зарубежных посредников, восстановивших режим перемирия.
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