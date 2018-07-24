Париж намерен профинансировать проведение выборов в Ливии

Франции Париж готов частично профинансировать проведение президентских и парламентских выборов в Ливии в декабре. О планах выделить на голосование в африканской стране $100 млн заявил глава МИД Жан-Ив Ле Дриан . Эксперты полагают, что таким образом Пятая республика намерена усилить своё влияние на континенте. По мнению специалистов, это может стать камнем преткновения в её отношениях с Италией , которая не собирается сдавать позиции в своей бывшей колонии. О соперничестве Парижа и Рима — в материале RT.

Выборы президента и парламента Ливии, намеченные на конец года, пройдут при финансовой поддержке Парижа. Как рассказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время своего визита в Триполи, правительство направит на организацию голосования в африканской стране $100 млн «Ливийские лидеры в Париже обязались провести президентские и парламентские выборы. Франция будет настаивать на том, чтобы помочь ливийцам идти в этом направлении», — заявил французский министр.

По линии ООН Ливия уже получила целевой транш в размере $1 млн Ливийский триумвират

В настоящий момент в африканской республике действуют сразу три правительства.

Выступившие в 2011 году против Муаммара Каддафи исламистские силы обосновались на юго-западе Ливии, в окрестностях Триполи и сформировали Новый Всеобщий национальный конгресс.

Саудовской Аравии. Юго-восток Ливии находится под контролем Палаты представителей и Ливийской национальной армии под началом генерала Халифы Хафтара. Заседающие в Тобруке политические силы придерживаются светских взглядов и пользуются поддержкой Египта

Третья власть в стране — Правительство национального единства, его возглавляет ливийский политик Фаиз Сарадж

Предварительная договорённость о проведении в стране всеобщих выборов была достигнута ливийскими враждующими группировками ещё в декабре 2015 года. Переговоры проходили в марокканском городе Схират . Стороны одобрили предложенный ООН план урегулирования ситуации в стране — помимо выборов, ливийцы должны будут провести ещё и референдум, на котором будет утверждена новая конституция. До этого момента соглашением предусматривалось формирование временного Правительства национального единства (ПНЕ), которое наделялось властными полномочиями.

Эти договорённости стали первым шагом к примирению враждующих квазиправительств, «поделивших» страну после событий 2011 года. В минувшем мае в результате переговоров, организованных под эгидой ООН, были обозначены более точные сроки проведения ливийских выборов — предполагается, что голосование состоится уже в декабре.

Принимающей стороной в переговорном процессе выступила Франция, и, как выразился президент республики Эммануэль Макрон , мероприятие увенчалось «историческим успехом».

«Нас всех объединяют чувство ответственности и осознание неотложной необходимости найти политическое решение для Ливии как можно скорее», — заявил политик.

Он добавил, что «впервые такая встреча собрала за одним столом всех ливийских руководителей».

Эксперты считают, что в последнее время благодаря разгрому радикальных исламистов в Ливии действительно наблюдается определённая стабильность. В 2016 году «Исламское государство»* было выбито из Сирта — своего ливийского оплота — лояльными ПНЕ силами при поддержке ВВС США . В июне этого года Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием генерала Хафтара установила контроль над последней опорной точной террористов — городом Дерна, одержав победу над радикалами, связанными с Аль-Каидой. ** Однако говорить о скором восстановлении государственности в Ливии преждевременно.

Стоит отметить, что, хотя в 2011 году Франция и принимала активное участие в атаке на Ливию, в последующие годы Париж дистанцировался от переговоров по урегулированию кризиса в стране. Помимо ООН, свою лепту в переговорный процесс внесли Россия ОАЭ и Египет. Представляющий тобрукское правительство генерал Халифа Хафтар не раз посещал Москву , где встречался с представителями оборонного и дипломатического ведомств России.

Приезжал с официальными визитами в Россию и глава ПНЕ Фаиз Сарадж. Москва занимает равноудалённую позицию по отношению ко всем участникам ливийского конфликта, не заявляя о поддержке какой-либо из сторон. При этом Италия традиционно проявляет особую активность в вопросе ливийского урегулирования — политологи полагают, что Рим ощущает «ответственность» за судьбу своей бывшей колонии. Не последнюю роль здесь играет и ограничение нелегальной миграции, так как Италия не первый год страдает от массового наплыва беженцев, перебирающихся по морю из Ливии на европейский континент.

Позиция Италии по ливийской проблематике аналогична российской. Как и Москва, Рим поддерживает усилия спецпредставителя ООН по Ливии Гассана Саламе. Об этом ранее заявляли в итальянском внешнеполитическом ведомстве.

Миротворческие амбиции

После того, как в прошлом году президентом Пятой республики стал Эммануэль Макрон, Франция всё активнее примеряет на себя роль ведущего переговорщика по Ливии. Впрочем, это не выбивается из общего курса на усиление французского присутствия на международной арене, которого придерживается новый лидер страны.

Государства западной Африки, где ранее располагались французские колонии, оставались в сфере интересов Парижа и после окончания колониальной эпохи. Хотя Ливия — бывшая итальянская колония, с ней Францию связывает долгая история взаимоотношений, порой весьма непростых.

После прихода к власти в Ливии Муаммара Каддафи в конце 60-х годов, Триполи выступил против сохранения французского влияния на континенте, активно поддерживая антифранцузские силы в регионе. Однако после 2003 года в отношениях между Ливией и Парижем началось потепление, в 2007 году лидер Джамахирии побывал с визитом в Париже.

Как выяснилось впоследствии, Каддафи тайно спонсировал предвыборную кампанию Николя Саркози 2007 года, речь шла о сумме в €20 млн Впервые об этом публично заявил сын лидера Джамахирии Сейф-аль-Ислам ещё в 2011 году во время натовских бомбардировок Ливии. Согласно распространённой версии, именно стремление «замять» всю эту историю могло подтолкнуть Саркози к военной атаке на режим Муаммара Каддафи. Хотя информация об этих финансовых траншах была предана огласке почти десять лет назад, расследование длилось так долго, что под санкции со стороны правоохранительных органов Саркози попал только в марте 2018 года. Политика задержала полиция Франции по обвинению в получении незаконного финансирования избирательной кампании десятилетней давности. Арест совпал по времени с известием о планах Сейф-аль-Ислама баллотироваться на предстоящих президентских выборах в Ливии.

По мнению экспертов, это расследование может быть частью общей стратегии Парижа в контексте ливийской тематики. Как отметил в интервью RT руководитель Отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер , сейчас власти Пятой республики хотят реабилитировать имидж страны, пострадавший при свержении Каддафи.

«Французское руководство хотело бы исправить те ошибки, — пояснил эксперт в интервью RT. — Это имеет значение для Парижа, ведь Франция сейчас старается расширить связи со своими бывшими африканскими колониями, создать своеобразную «лигу дружбы».

Хотя Ливия традиционно входит в сферу итальянского влияния, Макрон всё равно демонстрирует активное участие в дальнейшей судьбе этого государства — таким образом политик рассчитывает создать себе репутацию миротворца.

«Макрон, будучи молодым политиком, будет искать какие-то зоны, куда он может направить усилия, чтобы проявить себя. Но пока говорить о каких-то результатах рано, это лишь первые шаги. Проблема в том, что уже выстроилась очередь из «миротворцев», конкуренция на этом поприще очень большая», — отметил Швейцер.

Избыток посредников

В июне прошлого года внимание СМИ привлекло заявление Эммануэля Макрона о том, что бомбардировки страны в 2011 году были ошибкой.

«Франция не участвовала в войне в Ираке и в этом была права. Но она ошиблась, вступив в войну в Ливии», — заявил политик в интервью итальянской прессе.

Через месяц Макрон уже провёл переговоры с Фиазом Сараджем и Халифой Хафтаром, которые подтвердили свою готовность прекратить конфронтацию.

Однако рост французской активности вызвал раздражение Рима. Комментируя организованные Макроном переговоры ливийских лидеров, итальянский МИД отметил, что в последнее время появилось избыточное число форматов, инициатив и посредников, занятых нормализацией ливийской ситуации.

«Если каждый будет заботиться только о себе, в конце концов мы лишим его (Гасана Саламе — RT) легитимности», — заявил Анджелино Альфано, занимавший в 2017 году пост министра иностранных дел Италии.

По мнению экспертов, разногласия между Парижем и Римом по ливийской проблематике значительно глубже, чем об этом могут открыто говорить дипломаты.

«По сути, всё происходящее — попытка французов перехватить инициативу у итальянцев, сделав хорошую мину при плохой игре», — считает политолог, доцент РГГУ Сергей Серёгичев

Дело в том, что те оптимистичные оценки, которые высказываются французскими политиками, далеки от реальности. Как пояснил эксперт, в Ливии до сих пор нет никакой договорённости о конфигурации будущей власти, и проводить в таких условиях выборы просто невозможно.

«В любом случае, Франция заинтересована в победе Хафтара — она сделала ставку именно на него. Своим заявлением о финансировании избирательной кампании Париж демонстрирует готовность форсировать события, теперь ход за Римом», — считает Серёгичев.

Эксперт прогнозирует, что Италия не станет вкладывать средства в избирательные процессы, а постарается ослабить позиции Хафтара.

«И Франция, и Италия уже негласно оказывают военную поддержку ливийским правительствам: Париж — Тобруку, а Рим — Триполи. Впрочем, наращивать военную активность в этом регионе европейцы не станут», — предположил Серёгичев.

Хотя соображения имиджевого характера и играют определённую роль, всё же главный мотив в этой борьбе — экономический. Внешние игроки преследуют вполне прагматичные цели, стремясь взять Ливию под своё «шефство», отмечают политологи. Африканское государство занимает девятое место в мире по запасам нефти, которые оцениваются в 48 млрд баррелей. Даже в условиях военно-политического кризиса в Ливии продолжается добыча «чёрного золота» — в прошлом году из ливийских недр извлекался почти 1 млн баррелей в сутки.

«Привлекательность Ливии, как и прежде, — в её нефтяных запасах, которые сейчас воспринимаются как «ничьи», — заключил Швейцер.