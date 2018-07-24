Ещё
Франция выделит $100 млн на проведение выборов в Ливии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Франция выделит $100 млн на проведение выборов в Ливии 

ТАСС 10 часов назад
ТАСС, 24 июля. Франция выделит $100 млн на организацию и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии, намеченных на 10 декабря 2018 года. Об этом заявил в понедельник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, находящийся с визитом в Триполи, передает издание Libyan Express.
"Ливийские лидеры в Париже обязались провести президентские и парламентские выборы. Франция будет настаивать на том, чтобы помочь ливийцам идти в этом направлении", — сказал он, добавив, что избирательная комиссия Ливии уже получила финансовую поддержку от ООН в размере $1 млн для подготовки к предстоящим выборам.
"Франция продолжает поддерживать ливийцев в достижении политического решения", — отметил, со своей стороны, глава МИД Ливии Мухаммед Тахер Сияла.
Министр иностранных дел Франции в понедельник провел встречу с главой Правительства национального согласия Фаизом Сараджем и своим ливийским коллегой Мухаммедом Тахером Сиялой, а также указал на планы провести переговоры с командующим Ливийской национальной армией фельдмаршалом Халифой Хафтаром и спикером Палаты представителей (восточный парламент) Ливии Агилой Салахом Иссой.
Договоренность об организации и проведении президентских и парламентских выборов 10 декабря 2018 года была достигнута в ходе переговоров о мирном урегулировании кризисной ситуации в Ливии, прошедших 29 мая 2018 года под эгидой ООН в Париже. Согласно итоговой декларации, все участники встречи, представляющие различные противоборствующие ливийские силы, заявили о взаимном противодействии любым препятствиям на пути избирательного процесса в стране и взаимодействии структур безопасности с целью гарантировать спокойствие будущего избирательного процесса.
Кроме того, все стороны обязались признать результаты предстоящих выборов.
ТАСС: последние новости
СМИ: палестинские группировки согласились прекратить огонь в Газе СМИ: президент Судана и глава Минприроды России обсудили создание совместного НПЗ СМИ: неизвестные совершили покушение на вице-президента Йемена
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции143
Основательница Femen покончила с собой42
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую179
Известный интернет-магазин занимался незаконной деятельностью43
Максакова потеряла сына в его день рождения15
Видео
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение