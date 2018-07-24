Правительственные войска Сомали уничтожили 87 боевиков группировки «Аш-Шабаб»

Заместитель министра информации и национальной ориентации Сомали Ядан Исак сообщил журналистам, что в понедельник утром смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль у военной базы. Вспыхнула перестрелка, в ходе которой правительственные войска отбили нападение и убили 87 боевиков.

Командир правительственных войск Мохтар Абди Мохамед заявил журналистам, что четыре солдата правительственных войск погибли, еще пятеро получили ранения.