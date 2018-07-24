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Правительственные войска Сомали уничтожили 87 боевиков группировки «Аш-Шабаб»
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Правительственные войска Сомали уничтожили 87 боевиков группировки «Аш-Шабаб» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Найроби, 24 июля /Синьхуа/ — По сообщению из Могадишо, правительственные войска Сомали в понедельник уничтожили боевиков группировки "Аш-Шабаб", напавших на военную базу, расположенную в 50 км к северу от южного города Кисмайо, убив 87 боевиков, сообщил официальный представитель страны.
Заместитель министра информации и национальной ориентации Сомали Ядан Исак сообщил журналистам, что в понедельник утром смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль у военной базы. Вспыхнула перестрелка, в ходе которой правительственные войска отбили нападение и убили 87 боевиков.
Командир правительственных войск Мохтар Абди Мохамед заявил журналистам, что четыре солдата правительственных войск погибли, еще пятеро получили ранения.
Группировка «Аш-Шабаб», поддерживающая связь с организацией "Аль-Каида", в последние годы неоднократно организовывала подобные нападения в Сомали и в сопредельных странах. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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