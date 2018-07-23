Заместитель командующего силами ИГ ликвидирован на севере Афганистана — местная полиция

«Заместитель командующего террористической группировки „Исламского государство“, который для конспирации использовал несколько имен, включая Муллах Сарвар и Кари Рауф, был убит в бою с силами безопасности в районе Дарзаб северной провинции Джаузджан в ночь на воскресенье», — заявил пресс-секретарь полиции Афганистана Саид Сарвар Хуссейни.

В ходе атаки также были уничтожены еще пять боевиков, добавил он, не уточнив про потери со стороны силовиков.

По словам представителя правоохранительных органов, Муллах Сарвар пользовался дурной славой, и его смерть стала сильным ударом по ИГ