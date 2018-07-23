Ещё
Заместитель командующего силами ИГ ликвидирован на севере Афганистана — местная полиция
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заместитель командующего силами ИГ ликвидирован на севере Афганистана — местная полиция 

ИА Синьхуа 47 минут назад
«Заместитель командующего террористической группировки „Исламского государство“, который для конспирации использовал несколько имен, включая Муллах Сарвар и Кари Рауф, был убит в бою с силами безопасности в районе Дарзаб северной провинции Джаузджан в ночь на воскресенье», — заявил пресс-секретарь полиции Афганистана Саид Сарвар Хуссейни.
В ходе атаки также были уничтожены еще пять боевиков, добавил он, не уточнив про потери со стороны силовиков.
По словам представителя правоохранительных органов, Муллах Сарвар пользовался дурной славой, и его смерть стала сильным ударом по ИГ.
"Исламское государство", которое воюет с правительственными силами и "Талибаном" в районах Дарзаб и Куш-Тепа провинции Джаузджан на севере Афганистана, пока не прокомментировало ситуацию. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Молния: В регионе озера Чад 18 человек погибли при атаке боевиков, предположительно, радикальной группировки "Боко харам" -- СМИ ООН призвала немедленно освободить похищенных в Ливии иностранных инженеров ХАМАС приняло инициативу Египта о палестинском примирении
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор522
Дачники будут жить по новым правилам129
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину27
Россияне взбунтовались из-за нового налога41
Украина приготовилась перехватывать российские корабли122
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение