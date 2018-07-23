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Россия и Судан обсуждают возможность строительства НПЗ
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Россия и Судан обсуждают возможность строительства НПЗ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ХАРТУМ, 23 июл — РИА Новости. Министр природных ресурсов Судана Мухаммад Ахмад Али заявил, что Судан и Россия рассматривают возможность строительства в стране нефтеперерабатывающего завода.
"Президент аль-Башир и российский министр обсудили развитие нефтяного производства в Судане, между сторонами ведется разговор о строительстве крупного нефтеперерабатывающего завода в районе Красного моря", — заявил суданский министр журналистам.
В понедельник глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин находится в Хартуме, где проводит серию рабочих встреч в качестве сопредседателя российско-суданской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. В частности с ним встретился президент Судана Омар аль-Башир.
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