Богданов обсудил урегулирование в Ливии со спецпредставителем генсека ООН

"Богданов провел телефонный разговор со спецпредставителем Генсекретаря ООН по Ливии Саляме, в ходе которого подтвердил поддержку российской стороной его усилий, нацеленных на содействие основным ливийским политическим силам в скорейшем формировании на консенсусной основе дееспособной государственной власти в Ливии, обеспечивающей единство, территориальную целостность и суверенитет страны", — говорится в сообщении.

Кроме того, замминистра провел телефонный разговор с главой МИД правительства национального согласия Ливии Мохамедом Тахиром Сиялой. В ходе беседы «были обсуждены некоторые практические вопросы дальнейшего развития российско-ливийских связей с упором на перспективы взаимовыгодного двустороннего экономического сотрудничества», сообщил МИД РФ. Стороны подчеркнули «необходимость должного учета законных интересов российских юридических и физических лиц в контексте выстраивания дружественных отношений между Россией и Ливией», отмечается в сообщении ведомства.