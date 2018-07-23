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Богданов обсудил урегулирование в Ливии со спецпредставителем генсека ООН
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Богданов обсудил урегулирование в Ливии со спецпредставителем генсека ООН 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Замглавы российского МИД Михаил Богданов обсудил по телефону вопросы урегулирования ситуации в Ливии со спецпредставителем генсека ООН Гассаном Саламе, сообщает ведомство в понедельник.
"Богданов провел телефонный разговор со спецпредставителем Генсекретаря ООН по Ливии Саляме, в ходе которого подтвердил поддержку российской стороной его усилий, нацеленных на содействие основным ливийским политическим силам в скорейшем формировании на консенсусной основе дееспособной государственной власти в Ливии, обеспечивающей единство, территориальную целостность и суверенитет страны", — говорится в сообщении.
Кроме того, замминистра провел телефонный разговор с главой МИД правительства национального согласия Ливии Мохамедом Тахиром Сиялой. В ходе беседы «были обсуждены некоторые практические вопросы дальнейшего развития российско-ливийских связей с упором на перспективы взаимовыгодного двустороннего экономического сотрудничества», сообщил МИД РФ. Стороны подчеркнули «необходимость должного учета законных интересов российских юридических и физических лиц в контексте выстраивания дружественных отношений между Россией и Ливией», отмечается в сообщении ведомства.
В Ливии в последние годы сохраняется двоевластие — на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.
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