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ООН призвала немедленно освободить похищенных в Ливии иностранных инженеров
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ООН призвала немедленно освободить похищенных в Ливии иностранных инженеров 

ИА Синьхуа 12 часов назад
Триполи, 23 июля /Синьхуа/ — Специальный представитель Соединенных Штатов в воскресенье призвала к безусловному и немедленному освобождению иностранных инженеров, похищенных неизвестными вооруженными лицами на нефтяном месторождении в Ливии.
Заместитель специального представителя генсекретаря ООН по политическим вопросам Стефани Уилльямс сделала данное заявление во время встречи с председателем Национальной нефтяной корпорации Ливии Мустафой Саналлом в ливийской столице Триполи.
С. Уильмс осудила похищение рабочих с нефтяных месторождений и призвала к немедленному и безусловному их освобождению.
Напомним, в середине июля неизвестные боевики похитили с месторождения «Шарара» на юге Ливии четырех инженеров: трех ливийцев и одного гражданина Румынии.
С. Уильмс подчеркнула, что богатства Ливии принадлежат ее народу, а Национальная нефтяная компания является единственным признанным международным сообществом органом в сфере добычи газа и нефти в Ливии.
"Шарара" — крупнейшее нефтяное месторождение в Ливии, на котором ежедневно добывается более 270 тыс. баррелей сырой нефти, что составляет почти половину от общего объема нефтедобычи в стране.
В ноябре 2017 года группа неизвестных боевиков похитила четверых иностранных рабочих с электростанции в Обари, расположенной в 1,1 тыс. км к югу от Триполи. Их отпустили после двух недель переговоров.
Отметим, что после свержения правительства Муаммара Каддафи в 2011 году Ливию захлестнула волна насилия, политической раздробленности и кризиса безопасности. —0—
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