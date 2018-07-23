ООН призвала немедленно освободить похищенных в Ливии иностранных инженеров

Триполи, 23 июля / Синьхуа / — Специальный представитель Соединенных Штатов в воскресенье призвала к безусловному и немедленному освобождению иностранных инженеров, похищенных неизвестными вооруженными лицами на нефтяном месторождении в Ливии

Заместитель специального представителя генсекретаря ООН по политическим вопросам Стефани Уилльямс сделала данное заявление во время встречи с председателем Национальной нефтяной корпорации Ливии Мустафой Саналлом в ливийской столице Триполи.

С. Уильмс осудила похищение рабочих с нефтяных месторождений и призвала к немедленному и безусловному их освобождению.

Напомним, в середине июля неизвестные боевики похитили с месторождения «Шарара» на юге Ливии четырех инженеров: трех ливийцев и одного гражданина Румынии

С. Уильмс подчеркнула, что богатства Ливии принадлежат ее народу, а Национальная нефтяная компания является единственным признанным международным сообществом органом в сфере добычи газа и нефти в Ливии.

"Шарара" — крупнейшее нефтяное месторождение в Ливии, на котором ежедневно добывается более 270 тыс. баррелей сырой нефти, что составляет почти половину от общего объема нефтедобычи в стране.

В ноябре 2017 года группа неизвестных боевиков похитила четверых иностранных рабочих с электростанции в Обари, расположенной в 1,1 тыс. км к югу от Триполи. Их отпустили после двух недель переговоров.