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На востоке Ирака ВВС уничтожили 15 боевиков ИГ
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На востоке Ирака ВВС уничтожили 15 боевиков ИГ 

ИА Синьхуа 1 час назад
Багдад, 22 июля /Синьхуа/ — Пятнадцать боевиков группировки «Исламское государство» были уничтожены в воскресенье в ходе авиаудара по убежищу ИГ в провинции Дияла на востоке Ирака. Об этом сообщил корр. Синьхуа ответственный за военные операции в Дияле, генерал-лейтенант Межир аль-Аззави.
По его словам, действуя на основе данных разведки, ВВС Ирака нанесли удары по убежищам ИГ в районе Балкана, примерно в 110 км к северо-востоку от административного центра провинции Баакубы. В результате 15 боевиков были ликвидированы, в том числе местный лидер группировки.
Несмотря на многократные контртеррористические операции в провинции Дияла, боевики ИГ по-прежнему скрываются в некоторых районах вблизи границы с Ираном в западной части провинции Дияла, в горной местности Химрин к северу от Баакубы, расположенной в 65 км к северо-востоку от столицы Ирака Багдада.
9 декабря 2017 года премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади официально объявил о полном освобождении Ирака от боевиков ИГ после того, как вооруженные силы Ирака восстановили контроль над всеми районами, попавшими в руки экстремистов.
Тем не менее в отдаленных районах страны сохранились небольшие группы боевиков ИГ, которые часто совершают нападения на сотрудников служб безопасности и мирных жителей. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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