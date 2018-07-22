США не будут помогать властям Южного Судана при отказе от мирного процесса

"США не будут гарантом любого соглашения (между элитами — ред.) и не будут финансировать или привлекать дополнительные ресурсы ООН для поддержания переходного правительства, если не будет подтверждена и продемонстрирована приверженность миру, инклюзивности, финансовой надежности и эффективному госуправлению", — говорится в заявлении.

Ранее министр юстиции Южного Судана Паулино Ванавилла Унанго представил в парламент страны законопроект для продления срока полномочий переходного правительства национального единства, президента Салвы Киира, первого вице-президента и губернаторов провинций на три года, так как они заканчиваются в августе текущего года согласно мирному договору 2015 года, подписанному между главой государства и Риеком Машаром. На прошлой неделе парламент Южного Судана одобрил этот законопроект.

В середине июля Совет Безопасности ООН девятью голосами за и шестью воздержавшимися принял резолюцию по запрету поставок оружия в Южный Судан. Согласно принятым изменениям в резолюции 2428 предполагается, что начиная с 31 мая 2019 года все государства-члены должны прекратить поставки оружия в Южный Судан.