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США не будут помогать властям Южного Судана при отказе от мирного процесса
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США не будут помогать властям Южного Судана при отказе от мирного процесса 

РИА Новости 14 часов назад
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. США осудили принятие законодательных мер о продлении срока полномочий переходного правительства Южного Судана и заявили, что не намерены привлекать дополнительные финансовые ресурсы для его поддержки при отсутствии «приверженности миру», сообщает Белый дом.
"США не будут гарантом любого соглашения (между элитами — ред.) и не будут финансировать или привлекать дополнительные ресурсы ООН для поддержания переходного правительства, если не будет подтверждена и продемонстрирована приверженность миру, инклюзивности, финансовой надежности и эффективному госуправлению", — говорится в заявлении.
Ранее министр юстиции Южного Судана Паулино Ванавилла Унанго представил в парламент страны законопроект для продления срока полномочий переходного правительства национального единства, президента Салвы Киира, первого вице-президента и губернаторов провинций на три года, так как они заканчиваются в августе текущего года согласно мирному договору 2015 года, подписанному между главой государства и Риеком Машаром. На прошлой неделе парламент Южного Судана одобрил этот законопроект.
В середине июля Совет Безопасности ООН девятью голосами за и шестью воздержавшимися принял резолюцию по запрету поставок оружия в Южный Судан. Согласно принятым изменениям в резолюции 2428 предполагается, что начиная с 31 мая 2019 года все государства-члены должны прекратить поставки оружия в Южный Судан.
С 2013 года в Южном Судане продолжается кровопролитный вооруженный конфликт между представителями народности динка, к которой относится президент Салва Киир, и племени нуэр, выходцем из которого является Риек Машар, возглавивший повстанческое движение. Южный Судан отделился от Судана в 2011 году.
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