Египет осудил принятый в Израиле закон о национальном характере страны

КАИР , 21 июля. / ТАСС /. Власти Египта осудили закон о национальном характере Израиля , который, как считает Каир, подрывает международные усилия по достижению справедливого решения палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении египетского МИД , выдержки из которого приводит газета Al Youm as Sabia.

Египет выражает полное неприятие и решительное осуждает принятый израильским парламентом закон о национальном характере Израиля, который, как указано в документе, «сокращает возможности достижения справедливого и всеобъемлющего урегулирования палестино-израильского конфликта и влечет за собой негативные последствия для осуществления неотъемлемого права палестинских беженцев на возвращение на свою родину, гарантированное международным законодательством».

Особенно пагубные последствия, как убежден египетский МИД, упомянутый закон будет иметь для «усилий, направленных на возобновление мирного диалога между израильтянами и палестинцами». В связи с этим Египет призвал мировое сообщество «сыграть свою решающую роль в защите палестинского народа и усилить действия по продвижению мирного процесса, который должен быть основан на принципе создания двух независимых государств, в том числе палестинского».

Закон о еврейском характере Государства Израиль был принят Кнессетом 19 июля. В нем говорится, что «Государство Израиль является национальным государством еврейского народа, где он осуществляет свое естественное религиозное, культурное и историческое право на самоопределение». В законе отмечается, что еврейскому народу принадлежит исключительное право на национальное самоопределение в государстве Израиль".