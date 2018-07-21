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Египет осудил принятый в Израиле закон о еврейском характере государства
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Египет осудил принятый в Израиле закон о еврейском характере государства 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КАИР, 21 июл — РИА Новости. Египет осудил принятый в Израиле закон о еврейском характере государства, который, по мнению Каира, подрывает шансы на достижение мира и справедливого разрешения палестинской проблемы, заявил МИД арабской республики.
Израильский парламент (Кнессет) на этой неделе принял конституционный закон о еврейском характере государства, который вызвал бурные протесты представителей арабского меньшинства, усмотревших в нем признаки расизма и угрозу дискриминации.
Согласно заявлению внешнеполитического ведомства Египта, принятый закон «закрепляет оккупацию и расовую сегрегацию».
"Это (принятие закона) подрывает шансы на достижение мира и достижение справедливого и всеобъемлющего разрешения палестинской проблемы, а также может негативно повлиять на право возвращения палестинских беженцев", — говорится в заявлении египетского МИД.
В заявлении также содержится обращение к «мировому сообществу с призывом сыграть свою роль в сохранении исторических и юридических прав палестинского народа, а также продолжить работу по возобновлению переговоров и продвижению мирного процесса».
Принятый Кнессетом документ объявляет Израиль «национальным домом еврейского народа», а евреев — единственным народом, который имеет право на национальное самоопределение в его пределах. Закон провозглашает государственным языком только иврит, оставляя до сих пор формально равнозначному с ним арабскому «особый статус».
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