Египет осудил принятый в Израиле закон о еврейском характере государства

Израильский парламент (Кнессет) на этой неделе принял конституционный закон о еврейском характере государства, который вызвал бурные протесты представителей арабского меньшинства, усмотревших в нем признаки расизма и угрозу дискриминации.

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства Египта, принятый закон «закрепляет оккупацию и расовую сегрегацию».

"Это (принятие закона) подрывает шансы на достижение мира и достижение справедливого и всеобъемлющего разрешения палестинской проблемы, а также может негативно повлиять на право возвращения палестинских беженцев", — говорится в заявлении египетского МИД.

В заявлении также содержится обращение к «мировому сообществу с призывом сыграть свою роль в сохранении исторических и юридических прав палестинского народа, а также продолжить работу по возобновлению переговоров и продвижению мирного процесса».

Принятый Кнессетом документ объявляет Израиль «национальным домом еврейского народа», а евреев — единственным народом, который имеет право на национальное самоопределение в его пределах. Закон провозглашает государственным языком только иврит, оставляя до сих пор формально равнозначному с ним арабскому «особый статус».