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На западе Ирана при атаке боевиков погибли не менее десяти силовиков КСИР
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На западе Ирана при атаке боевиков погибли не менее десяти силовиков КСИР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Не менее 10 силовиков Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана погибли при нападении боевиков в провинции Курдистан на западе страны, говорится в заявлении КСИР.
Боевики совершили нападение на караульный пост сухопутных войск КСИР недалеко от города Мериван в субботу ночью. После этого нападающие взорвали склад боеприпасов.
По сообщению КСИР, силовикам удалось ликвидировать несколько нападавших, многие из боевиков получили ранения.
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за атаку.
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