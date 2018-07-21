Бывший генсек ООН К. Аннан призвал жителей Зимбабве принять активное участие во всеобщих выборах

К. Аннан 19-21 июля посещает Зимбабве с визитом. Он заявил на прошедшем в Хараре форуме, что жители этого государства должны на выборах принять решение о его будущем, каждый зимбабвиец имеет право на содействие общественным переменам, чтобы страна развивалась в лучшем направлении.

К. Аннан также встретился с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой и лидером оппозиционного Движения за демократические перемены Нельсоном Чамизой, ознакомился с политической ситуацией в стране перед всеобщими выборами.

На пост президента Зимбабве претендуют 23 кандидата, что является абсолютным рекордом для этого государства, получившего независимость в 1980 году. —0—