Бывший генсек ООН К. Аннан призвал жителей Зимбабве принять активное участие во всеобщих выборах 

Хараре, 21 июля /Синьхуа/ — Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в пятницу здесь призвал жителей Зимбабве активно участвовать в президентских и парламентских выборах, намеченных на 30 июля.
К. Аннан 19-21 июля посещает Зимбабве с визитом. Он заявил на прошедшем в Хараре форуме, что жители этого государства должны на выборах принять решение о его будущем, каждый зимбабвиец имеет право на содействие общественным переменам, чтобы страна развивалась в лучшем направлении.
К. Аннан также встретился с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой и лидером оппозиционного Движения за демократические перемены Нельсоном Чамизой, ознакомился с политической ситуацией в стране перед всеобщими выборами.
На пост президента Зимбабве претендуют 23 кандидата, что является абсолютным рекордом для этого государства, получившего независимость в 1980 году. —0—