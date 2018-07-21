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Израиль и ХАМАС договорились о перемирии
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Израиль и ХАМАС договорились о перемирии 

Российская Газета 3 часа назад
Действующие на территории сектора Газа палестинские группировки согласились на перемирие с Израилем. Произошло это после вмешательства зарубежных посредников, сообщает РИА Новости. «Египетские и международные усилия обеспечили возвращение к состоянию затишья», — заявил представитель движения ХАМАС Фаузи Бархум.
Напомним, в пятницу, 20 июля, на границе двух государств террористы открыли огонь по израильским солдатам, в результате чего один военнослужащий получил тяжелые ранения, от которых позже скончался.
После этого ВВС еврейского государства несколько часов бомбили сектор Газа, уничтожив почти 70 целей. Жертвами ударов стали трое жителей анклава. Палестинцы ограничились запуском всего трех ракет.
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