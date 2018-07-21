Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в Газе

Напомним, 20 июля на границе двух государств террористы открыли огонь по израильским солдатам, в результате чего один из них получил тяжелые ранения, от которых позже скончался. Он стал первым военнослужащим ЦАХАЛ , убитым в Газе с 30 марта этого года.

В ответ танки и самолеты еврейского государства нанесли десятки ударов по военным объектам ХАМАС , уничтожив трех представителей движения. Четвертый палестинец был застрелен во время демонстрации на границе с Газой и Израилем . Об этом говорится в заявлении представителя исламистского движения Фаузи Бархума, распространенном Reuters . По его словам, подписание соглашения было достигнуто благодаря усилиям Египта Организации Объединенных Наций . Как отмечает AFP , это уже второе за неделю соглашение сторон о прекращении огня, достигнутое на фоне растущих опасений о новой войне в этой неспокойной части Ближнего Востока.

Израиль на прошлой неделе предпринял свою самую большую атаку против целей ХАМАС в Газе после войны в 2014 году в ответ на ракеты, выпущенные с палестинской территории.

С 30 марта этого года палестинцы регулярно проводят демонстрации в приграничной зоне, требуя снятия израильской блокады в секторе Газа и возвращения палестинских беженцев, которые вынужденно покинули свои земли в 1948 году, когда было создано государство Израиль. За 17 недель протестов в результате авиаударов израильской стороны, уверяют в Газе, погибли не менее 130 палестинцев.

Правозащитные группы обвиняют израильские войска в использовании чрезмерной силы. Израиль говорит, что он открывает огонь в порядке самообороны или по тем, кто пытается проникнуть на его территорию под прикрытием демонстраций.