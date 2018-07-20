Боевики в Сирии предприняли попытку наступления

В наступлении боевики активно используют ударные беспилотники.

Российские военные сообщили о попытках наступления боевиков провинции Идлиб с применением террористов-смертников, а также нападениях на позиции правительственных войск в провинции Латакия.

«Особое беспокойство вызывает ситуация, сложившаяся в провинции Идлиб, где наблюдается активизация незаконных вооруженных формирований, примкнувших к террористической группировке "Джебхат-ан-Нусра" (запрещена в РФ )», — заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков на брифинге в пятницу.

По его словам, «отмечаются попытки прорыва экстремистов в северную часть провинции Хомс с применением террористов-смертников, а также нападения на позиции правительственных войск в провинции Латакия».

«Кроме того, с территории, занимаемой боевиками, совершаются запуски ударных беспилотных летательных аппаратов», — сказал А. Цыганков.

Он заявил, что «подразделения сирийских правительственных войск вынуждены предпринимать соответствующие меры воздействия с целью стабилизации обстановки в регионе».

По словам А. Цыганкова, продолжается переговорный процесс, организованный российским Центром по примирению враждующих сторон со старейшинами населенных пунктов и лидерами незаконных вооруженных формирований в Юго-Западной зоне деэскалации.

«В результате переговоров за сутки сдан один танк, одна боевая машина пехоты, а также большое количество боеприпасов различных калибров и типов», — сообщил А. Цыганков.

По его словам, мирные жители через предоставленные «коридоры» покидают территории, контролируемые боевиками, за прошедшие сутки через пункт пропуска Кафер-Шамс вышло 298 сирийцев.