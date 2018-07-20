Ещё
Боевики в Сирии предприняли попытку наступления
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Боевики в Сирии предприняли попытку наступления 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В наступлении боевики активно используют ударные беспилотники.
Российские военные сообщили о попытках наступления боевиков провинции Идлиб с применением террористов-смертников, а также нападениях на позиции правительственных войск в провинции Латакия.
«Особое беспокойство вызывает ситуация, сложившаяся в провинции Идлиб, где наблюдается активизация незаконных вооруженных формирований, примкнувших к террористической группировке "Джебхат-ан-Нусра" (запрещена в РФ)», — заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков на брифинге в пятницу.
По его словам, «отмечаются попытки прорыва экстремистов в северную часть провинции Хомс с применением террористов-смертников, а также нападения на позиции правительственных войск в провинции Латакия».
«Кроме того, с территории, занимаемой боевиками, совершаются запуски ударных беспилотных летательных аппаратов», — сказал А. Цыганков.
Он заявил, что «подразделения сирийских правительственных войск вынуждены предпринимать соответствующие меры воздействия с целью стабилизации обстановки в регионе».
По словам А. Цыганкова, продолжается переговорный процесс, организованный российским Центром по примирению враждующих сторон со старейшинами населенных пунктов и лидерами незаконных вооруженных формирований в Юго-Западной зоне деэскалации.
«В результате переговоров за сутки сдан один танк, одна боевая машина пехоты, а также большое количество боеприпасов различных калибров и типов», — сообщил А. Цыганков.
По его словам, мирные жители через предоставленные «коридоры» покидают территории, контролируемые боевиками, за прошедшие сутки через пункт пропуска Кафер-Шамс вышло 298 сирийцев.
*«Джебхат ан-Нусра», ИГИЛ — террористические организации, запрещенные в РФ.
ТК «Звезда»: последние новости
В Израиле заявили о минометном обстреле со стороны сектора Газа Неизвестные напали на наряд ДПС в Дагестане: два полицейских погибли Умерла переводчик книг о Гарри Поттере
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото кабинета Медведева удивило россиян173
«Газпрому» перекрывают трубу754
«Москва должна нам $12 млрд»131
Караченцова попросили забрать жену из психушки64
Назван размер материнского капитала после «разморозки»33
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение