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В Ираке арестовали 13 боевиков ИГ* после серии терактов
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В Ираке арестовали 13 боевиков ИГ* после серии терактов 

РИА Новости 34 минуты назад
КАИР, 19 июл — РИА Новости. Иракские силовики арестовали в Киркуке 13 членов террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*) спустя почти сутки после серии терактов на территории города, сообщил глава антитеррористического комитета провинции генерал Саад Маан.
По его словам, которые приводит иракский телеканал «ас-Сумария», все задержанные составляли единую ячейку ИГ*, пробравшуюся в город несколько дней назад.
По сообщению курдского телеканала Rudaw, два человека погибли и 17 были ранены среду в результате серии взрывов в различных частях города Киркук.
Отмечалось, что неизвестными были подорваны несколько фугасов, заложенных на центральном шоссе в центре Киркука. Также ряд районов города, в том числе детская больница, подверглись минометному обстрелу с двух курсирующих по населенному пункту внедорожников.
Ранее в северной иракской провинции Киркук произошел ряд терактов. В конце июня на трассе Киркук-Дияла были обнаружены тела восьми убитых иракских силовиков, которых террористы ИГ* удерживали в заложниках. В минувшее воскресенье 14 человек пострадали в результате трех взрывов рядом со складами избирательных бюллетеней.
Губернатор провинции Киркук Ракан аль-Джабури в феврале сообщал РИА Новости об угрозе от так называемых «спящих ячеек» ИГ* в Киркуке. Иракские власти в конце 2017 года объявили о победе над ИГ*, отметив, что борьба с ячейками продолжится.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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