Ещё
Срочно: Несколько человек пострадали в результате взрыва на складе американской армии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Срочно: Несколько человек пострадали в результате взрыва на складе американской армии 

ИА Синьхуа 19 июля 2018
Вашингтон, 19 июля /Синьхуа/ — Взрыв, как сообщается, прогремел в четверг утром на армейском складе в Леттеркенни в американском штате Пенсильвания. На складе подтвердили, что имел место некий «инцидент». —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Срочно: Боевики ИГ убили командира талибов на севере Афганистана -- местные власти Спецпредставитель ООН призвал приложить усилия для стабилизации ситуации в Ливии Бывший генсек ООН К. Аннан призвал жителей Зимбабве принять активное участие во всеобщих выборах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Плевать на торпеды»: зачем Трамп зовет Путина в США116
В МИД Украины неожиданно поддержали Россию183
В Казахстане убили игрока КВН37
Пытки в колонии: первое задержание по громкому делу93
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»1205
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала наказание за Крымский мост
Украина В мире
00:42
В Турции произошла трагедия с россиянином
Происшествия
04:15
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»
Экономика Политика
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение