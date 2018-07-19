Источник: в Йемене при авиаударе арабской коалиции погибли восемь человек

КАИР , 19 июл — РИА Новости . Восемь мирных жителей погибли, пятеро получили ранения в четверг при ударе авиации коалиции во главе с Саудовской Аравией на севере Йемена , сообщил РИА Новости источник в местных властях провинции Саада. "Авиация коалиции нанесла удар по району Аль Эс-Сайфи в округе Сахар, который привел к гибели восьми человек, пятеро пострадали, в том числе дети", — заявил источник. В Йемене с 2014 года продолжается война между повстанцами-хуситами из шиитского движения «Ансар Алла» против правительства страны во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади . Под контролем повстанцев оказалась часть районов страны, в том числе столица Сана . Стороны конфликта ведут бои в нескольких провинциях.