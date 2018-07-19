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Источник: в Йемене при авиаударе арабской коалиции погибли восемь человек
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Источник: в Йемене при авиаударе арабской коалиции погибли восемь человек 

РИА Новости 1 час назад
КАИР, 19 июл — РИА Новости. Восемь мирных жителей погибли, пятеро получили ранения в четверг при ударе авиации коалиции во главе с Саудовской Аравией на севере Йемена, сообщил РИА Новости источник в местных властях провинции Саада.
"Авиация коалиции нанесла удар по району Аль Эс-Сайфи в округе Сахар, который привел к гибели восьми человек, пятеро пострадали, в том числе дети", — заявил источник.
В Йемене с 2014 года продолжается война между повстанцами-хуситами из шиитского движения «Ансар Алла» против правительства страны во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади. Под контролем повстанцев оказалась часть районов страны, в том числе столица Сана. Стороны конфликта ведут бои в нескольких провинциях.
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