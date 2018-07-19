Хуситы отказались выйти из Ходейды

МОСКВА , 19 июл — РИА Новости . Заместитель министра иностранных дел Йемена по политическим вопросам Мансур Баджаш заявил, что правительство Йемена предоставило ООН два перемирия для вывода повстанцев-хуситов из движения «Ансар Алла» из йеменского порта Ходейда, однако хуситы отказались ответить на данную инициативу, сообщает йеменское агентство САБА.

Специальный посланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс в конце июня заявил о своих планах начать переговоры конфликтующих сторон в течение нескольких недель. Он ранее уже провел встречи с президентом Йемена и представителем движения повстанцев-хуситов «Ансар Алла» Мухаммедом Абдесаламом. Обе стороны подтвердили ему, что они настроены вернуться за стол переговоров.

"Правительство объявило о двух перемириях, чтобы дать инициативе ООН и усилиям посланника ООН возможность, чтобы достигнуть результатов и гарантировать вывод повстанцев из города и порта, но повстанцы отказались ответить на это и отказались от инициативы", — заявил Баджаш, которого цитирует агентство.

По словам заместителя министра, политическое руководство желает продолжить работу порта для приема товаров и гуманитарной помощи.

В Йемене с 2014 года продолжается война между повстанцами-хуситами из шиитского движения «Ансар Алла» против правительства страны во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади . Под контролем повстанцев оказалась часть районов страны, в том числе столица Сана . Стороны конфликта ведут бои в нескольких провинциях.