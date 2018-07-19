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Хуситы отказались выйти из Ходейды
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Хуситы отказались выйти из Ходейды 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Йемена по политическим вопросам Мансур Баджаш заявил, что правительство Йемена предоставило ООН два перемирия для вывода повстанцев-хуситов из движения «Ансар Алла» из йеменского порта Ходейда, однако хуситы отказались ответить на данную инициативу, сообщает йеменское агентство САБА.
Специальный посланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс в конце июня заявил о своих планах начать переговоры конфликтующих сторон в течение нескольких недель. Он ранее уже провел встречи с президентом Йемена и представителем движения повстанцев-хуситов «Ансар Алла» Мухаммедом Абдесаламом. Обе стороны подтвердили ему, что они настроены вернуться за стол переговоров.
"Правительство объявило о двух перемириях, чтобы дать инициативе ООН и усилиям посланника ООН возможность, чтобы достигнуть результатов и гарантировать вывод повстанцев из города и порта, но повстанцы отказались ответить на это и отказались от инициативы", — заявил Баджаш, которого цитирует агентство.
По словам заместителя министра, политическое руководство желает продолжить работу порта для приема товаров и гуманитарной помощи.
В Йемене с 2014 года продолжается война между повстанцами-хуситами из шиитского движения «Ансар Алла» против правительства страны во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади. Под контролем повстанцев оказалась часть районов страны, в том числе столица Сана. Стороны конфликта ведут бои в нескольких провинциях.
Ситуация в Йемене в последнее время обострилась вокруг стратегически важного порта Ходейда на Красном море. С 13 июня арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала операцию «Золотая победа» по изгнанию оттуда хуситов, несмотря на предупреждения ООН о возможной гуманитарной катастрофе в случае начала бомбардировок города и порта. Войскам на стороне властей при поддержке коалиции удалось отбить у хуситов аэропорт Ходейды, после чего они отступили в жилые районы города и сосредоточили свои силы вокруг порта.
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