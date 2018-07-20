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В Сирии колонна из 22 автобусов вышла с захваченной боевиками территории
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В Сирии колонна из 22 автобусов вышла с захваченной боевиками территории 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ДАМАСК, 20 июл — РИА Новости. Колонна из 22 автобусов с жителями Фуа и Кефрая вышла с территории, захваченной боевиками в провинции Идлиб, сообщил РИА Новости источник в сирийской службе безопасности.
Ранее сообщалось, что боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* задержали при эвакуации более 22 автобусов с жителями осажденных террористами городов Фуа и Кефрая. Террористы потребовали выдачи 600 боевиков, которые добровольно отказались выезжать в Идлиб.
"Это четвертая колонна с жителями Фуа и Кефрая в направлении КПП «Аль-Хадер — Аль-Иис в провинции Алеппо, а оттуда в центр временного проживания в Джибрине», — сказал собеседник агентства.
По словам источника, договорится об освобождении последней группы жителей Фуа и Кефрая стало возможным только после освобождения не 600, а 250 боевиков, которые отказались покидать территорию, подконтрольную сирийскому руководству.
В четверг стало известно о достигнутом соглашении между сирийским командованием и главарями бандформирований в Идлибе. В рамках договоренностей в обмен на эвакуацию всех жителей Фуа и Кефрая (более шести тысяч человек) сирийская сторона освободила полторы тысячи заключенных из тюрем.
С четверга в Алеппо из Фуа и Кефрая прибыло три колонны с мирными гражданами. Шиитские города находились в окружении террористов более трех лет. До апреля 2017 года в осаде находилось около 18 тысяч человек, регулярно поступали сообщения о гибели населения, в том числе от голода. От рук террористов за время осады погибли две тысячи человек, из них 400 детей.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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