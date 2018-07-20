В Сирии колонна из 22 автобусов вышла с захваченной боевиками территории

ДАМАСК , 20 июл — РИА Новости . Колонна из 22 автобусов с жителями Фуа и Кефрая вышла с территории, захваченной боевиками в провинции Идлиб , сообщил РИА Новости источник в сирийской службе безопасности.

Ранее сообщалось, что боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» * задержали при эвакуации более 22 автобусов с жителями осажденных террористами городов Фуа и Кефрая. Террористы потребовали выдачи 600 боевиков, которые добровольно отказались выезжать в Идлиб.

"Это четвертая колонна с жителями Фуа и Кефрая в направлении КПП «Аль-Хадер — Аль-Иис в провинции Алеппо, а оттуда в центр временного проживания в Джибрине», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, договорится об освобождении последней группы жителей Фуа и Кефрая стало возможным только после освобождения не 600, а 250 боевиков, которые отказались покидать территорию, подконтрольную сирийскому руководству.

В четверг стало известно о достигнутом соглашении между сирийским командованием и главарями бандформирований в Идлибе. В рамках договоренностей в обмен на эвакуацию всех жителей Фуа и Кефрая (более шести тысяч человек) сирийская сторона освободила полторы тысячи заключенных из тюрем.

С четверга в Алеппо из Фуа и Кефрая прибыло три колонны с мирными гражданами. Шиитские города находились в окружении террористов более трех лет. До апреля 2017 года в осаде находилось около 18 тысяч человек, регулярно поступали сообщения о гибели населения, в том числе от голода. От рук террористов за время осады погибли две тысячи человек, из них 400 детей.

* Террористическая организация, запрещенная в России.