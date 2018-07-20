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На севере Сирии боевики заблокировали 22 автобуса с детьми
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На севере Сирии боевики заблокировали 22 автобуса с детьми 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
ДАМАСК, 20 июл — РИА Новости. Боевики запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра"* задержали при эвакуации более 22 автобусов с жителями осажденных террористами городов Фуа и Кефрая, сообщил РИА Новости источник в сирийской службе безопасности.
В четверг стало известно о достигнутом между сирийским командованием и главарями бандформирований соглашении в Идлибе. В рамках договоренностей в обмен на эвакуацию всех жителей Фуа и Кефрая (более 6 тысяч человек) сирийская сторона освободила из тюрем 1,5 тысячи сторонников боевиков, однако 600 из этих освобожденных по собственному решению отказались ехать в Идлиб, пожелав остаться на подконтрольных правительству территориях.
"Джебхат ан-Нусра"* задержали более 22 автобусов с жителями Фуа и Кефрая. Они ожидают прибытия 600 человек, которые отказались ехать в Идлиб", — рассказал собеседник агентства.
С четверга в Алеппо из Фуа и Кефрая прибыли три колонны с мирными гражданами.
Шиитские города находились в окружении террористов более трех лет. До апреля 2017 года в осаде находились около 18 тысяч человек, регулярно поступали сообщения о гибели населения, в том числе от голода. От рук террористов за время осады погибли 2 тысячи человек, из них 400 детей.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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