На севере Сирии боевики заблокировали 22 автобуса с детьми

В четверг стало известно о достигнутом между сирийским командованием и главарями бандформирований соглашении в Идлибе. В рамках договоренностей в обмен на эвакуацию всех жителей Фуа и Кефрая (более 6 тысяч человек) сирийская сторона освободила из тюрем 1,5 тысячи сторонников боевиков, однако 600 из этих освобожденных по собственному решению отказались ехать в Идлиб, пожелав остаться на подконтрольных правительству территориях.

"Джебхат ан-Нусра"* задержали более 22 автобусов с жителями Фуа и Кефрая. Они ожидают прибытия 600 человек, которые отказались ехать в Идлиб", — рассказал собеседник агентства.

С четверга в Алеппо из Фуа и Кефрая прибыли три колонны с мирными гражданами.

Шиитские города находились в окружении террористов более трех лет. До апреля 2017 года в осаде находились около 18 тысяч человек, регулярно поступали сообщения о гибели населения, в том числе от голода. От рук террористов за время осады погибли 2 тысячи человек, из них 400 детей.

* Террористическая организация, запрещенная в России.