Миротворец ООН тяжело ранен в Дарфуре

Хартум , 17 июля / Синьхуа / — Сотрудник совместной миссии ООН и Африканского союза в Дарфуре /UNAMID/ получил тяжелые ранения, когда в него выстрелили рядом с лагерем миссии в Южном Дарфуре, сообщает «Судан Трибъюн» со ссылкой на анонимный источник в UNAMID.

"В два часа ночи в понедельник неизвестный выстрелил в египетского миротворца, находившегося на ночной сторожевой вышке в штабе миссии, серьезно ранив его", — цитирует издание.

По сообщению источника, учитывая тяжелое состояние раненого, его перевезли в Хартум. Позже прошло экстренное заседание, на котором обсудили инцидент и связанные с ним потенциальные риски.

До сих пор штаб миссии в Эль-Фашере /Северный Дарфур/ никак не прокомментировал ситуацию.

С начала работы UNAMID миротворцы пережили несколько атак со стороны неизвестных групп. Список погибших превышает 60 человек. С 2017 года, однако, число нападений значительно сократилось. —0—