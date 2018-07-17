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Миротворец ООН тяжело ранен в Дарфуре
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Миротворец ООН тяжело ранен в Дарфуре 

ИА Синьхуа 17 июля 2018
Хартум, 17 июля /Синьхуа/ — Сотрудник совместной миссии ООН и Африканского союза в Дарфуре /UNAMID/ получил тяжелые ранения, когда в него выстрелили рядом с лагерем миссии в Южном Дарфуре, сообщает «Судан Трибъюн» со ссылкой на анонимный источник в UNAMID.
"В два часа ночи в понедельник неизвестный выстрелил в египетского миротворца, находившегося на ночной сторожевой вышке в штабе миссии, серьезно ранив его", — цитирует издание.
По сообщению источника, учитывая тяжелое состояние раненого, его перевезли в Хартум. Позже прошло экстренное заседание, на котором обсудили инцидент и связанные с ним потенциальные риски.
До сих пор штаб миссии в Эль-Фашере /Северный Дарфур/ никак не прокомментировал ситуацию.
С начала работы UNAMID миротворцы пережили несколько атак со стороны неизвестных групп. Список погибших превышает 60 человек. С 2017 года, однако, число нападений значительно сократилось. —0—
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