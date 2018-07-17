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Египет будет предоставлять гражданство иностранцам за 400 тысяч долларов
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Египет будет предоставлять гражданство иностранцам за 400 тысяч долларов 

РИА Новости 2 часа назад
КАИР, 17 июл — РИА Новости. Парламент Египта одобрил поправки в законодательство, согласно которым иностранные граждане смогут подавать прошение о предоставлении египетского гражданства в обмен на инвестиции в размере не менее 7 миллионов египетских фунтов (порядка 400 тысяч долларов).
"Иностранец, проживший в Египте беспрерывно не менее пяти лет по специальной инвестиционной визе и внесший в госказну Египта депозит в размере не менее 7 миллионов египетских фунтов, сможет подавать в МВД страны прошение о предоставлении гражданства", — говорится в одобренных депутатами поправках, текст которых публикует новостной портал «Йоум7». При этом рассматривать такие прошения будет лично глава МВД Египта.
Пока неизвестно, каков будет механизм внесения депозита и какие банки смогут принимать деньги инвесторов, а также какие преимущества иностранцам даст получение египетского гражданства.
Египет в настоящее время проводит программу экономических реформ. За преобразованиями следит Международный валютный фонд, который предоставил Египту кредит. Страна остро нуждается в иностранных инвестициях и старается создать для иностранных инвесторов благоприятные условия.
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