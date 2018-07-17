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Почти 60 человек освобождены из тюрьмы «Талибана»* на юге Афганистана
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Почти 60 человек освобождены из тюрьмы «Талибана»* на юге Афганистана 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Почти 60 человек освобождены из тюрьмы радикального движения «Талибан»* в провинции Гильменд на юге Афганистана, передает агентство Khaama Press со ссылкой на заявление министерства обороны страны.
Согласно заявлению министерства, заключенные были спасены из тюрьмы в ходе операции вблизи района Муса-Кала на севере провинции Гильменд ночью в понедельник.
"Подразделения «коммандос» национальной армии Афганистана спасли по меньшей мере 58 человек из тюрьмы «Талибана»* в южной провинции Гильменд", — говорится в сообщении агентства.
Как сообщает ведомство, среди освобожденных были четыре солдата, 15 полицейских, двое врачей и несколько мирных жителей. Также отмечается, что подразделения «коммандос» в ходе операции задержали четверых подозреваемых боевиков.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения «Талибан»*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана в настоящее время проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
Ранее СМИ истолковали выступление главы контингента НАТО в Афганистане Джона Николсона в Кандагаре как готовность США к переговорам с движением «Талибан»*. Николсон заявляет, что лишь подтвердил слова госсекретаря Майка Помпео, который обещал поддерживать переговоры и участвовать в них по мере необходимости. При этом Помпео также не пояснил, будут ли США напрямую участвовать в такого рода переговорах. Николсон отрицает готовность США к переговорам с талибами.
* Террористические группировки "Исламское государство" (ИГ) и «Талибан» запрещены в России.
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