Почти 60 человек освобождены из тюрьмы «Талибана»* на юге Афганистана

Согласно заявлению министерства, заключенные были спасены из тюрьмы в ходе операции вблизи района Муса-Кала на севере провинции Гильменд ночью в понедельник.

"Подразделения «коммандос» национальной армии Афганистана спасли по меньшей мере 58 человек из тюрьмы «Талибана»* в южной провинции Гильменд", — говорится в сообщении агентства.

Как сообщает ведомство, среди освобожденных были четыре солдата, 15 полицейских, двое врачей и несколько мирных жителей. Также отмечается, что подразделения «коммандос» в ходе операции задержали четверых подозреваемых боевиков.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения «Талибан»*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана в настоящее время проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.