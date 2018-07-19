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В Египте вскрыли крупнейший неповрежденный саркофаг
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В Египте вскрыли крупнейший неповрежденный саркофаг 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Египетские археологи вскрыли обнаруженный две недели назад необычно крупный черный саркофаг, сообщает египетский новостной портал Youm7.
Внутри саркофага были найдены три мумии, получившие серьезные повреждения из-за просочившейся в саркофаг влаги. У одной из них обнаружены характерные повреждения черепа: археологи предполагают, что при жизни этот человек занимался военным делом.
Изначально ученые предполагали, что в гробнице могут быть захоронены представители знатной семьи эпохи Птолемеев или римского владычества, а также полководец Александр Македонский, место захоронения которого до сих пор не обнаружено.
Однако глава управления по вопросам памятников древности Египта, доктор Мустафа аль-Вазири опроверг эту информацию.
Ранее сообщалось, что в Египте была найдена древнейшая мастерская для мумификации.
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