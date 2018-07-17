Ещё
Сирийскую Деръа покинули несколько сотен боевиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сирийскую Деръа покинули несколько сотен боевиков 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Боевики взяли курс на провинцию Идлиб, все еще остающуюся под контролем незаконных вооруженных формирований.
Сотни несогласных с примирением боевиков по договоренности с сирийской армией покинули провинцию Деръа, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.
«Путем длительных, непростых переговоров удалось достичь компромисса. Российский центр предоставил автобусы для вывоза боевиков. Стоит также отметить, что еще недавно в Деръа желающих покинуть город было несколько тысяч человек. А сегодня их всего несколько сотен. И буквально за несколько часов до начала процедуры вывода больше сотни боевиков отказались покидать и остались в городе», — рассказал Цыганков, отметив, что все это говорит о доверии бывших членов бандформирований к правительству.
Договоренность об эвакуации боевиков на север страны была достигнута шестого июля между правительством и боевиками при посредничестве России. Для эвакуации было выделено 15 автобусов.
Ранее сообщалось, что боевики в провинции Деръа в рамках процесса перемирия только за последние две недели сдали 26 танков и сотни единиц стрелкового оружия.
ТК «Звезда»: последние новости
Ливия обвинила НАТО в использовании боеприпасов с обеденным ураном в 2011 году В Израиле заявили о минометном обстреле со стороны сектора Газа Российские военные передали жителям провинции Дераа в Сирии более четырех тонн продовольствия
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин прокомментировал «ракетный удар» по США184
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США503
Путин и Трамп обсудили Украину199
В России оценили неожиданное решение Франции177
Блогеры случайно обнаружили секретную базу ВСУ44
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение