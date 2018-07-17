СМИ: в Ираке арестовали бывшего высокопоставленного военного

По данным источников, бывший командующий оперативным штабом «Найнава» аль-Гарави, отвечавший за оборону Мосула, задержан на срок проведения следственных действий, касающихся падения города. Согласно информации СМИ, ранее иракский военный суд заочно приговорил его расстрелу.

Специальный комитет иракского парламента в 2015 году провел расследование в отношении причин стремительного захвата террористами второго по численности населения города в стране. Согласно его результатам, вина за спешное бегство тысяч иракских военных, призванных защитить Мосул от нескольких сотен террористов, лежит на бывшем правительстве страны и военном командовании.

В докладе, опубликованном комитетом, ответственными за захват террористами Мосула также значатся: бывший премьер-министр Ирака Нури аль-Малики , экс-глава министерства обороны Саадун ад-Дулейми, бывший губернатор провинции Найнава Асиль ан-Нуджайфи.

ИГ* (запрещена в РФ) захватила многие районы Ирака в 2014 году, включая второй по величине город страны Мосул. В 2017 году после масштабной операции Мосул был освобожден, а затем проведены операции в других менее крупных оплотах террористов.

*Террористическая организация, запрещенная в России