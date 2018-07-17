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СМИ: в Ираке арестовали бывшего высокопоставленного военного
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СМИ: в Ираке арестовали бывшего высокопоставленного военного 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КАИР, 17 июл — РИА Новости. Власти Ирака арестовали экс-командующего оперативным штабом на севере страны Махди аль-Гарави, обвиняемого в сдаче Мосула боевикам террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ), сообщил телеканал «ас-Сумария» со ссылкой на источники.
По данным источников, бывший командующий оперативным штабом «Найнава» аль-Гарави, отвечавший за оборону Мосула, задержан на срок проведения следственных действий, касающихся падения города. Согласно информации СМИ, ранее иракский военный суд заочно приговорил его расстрелу.
Специальный комитет иракского парламента в 2015 году провел расследование в отношении причин стремительного захвата террористами второго по численности населения города в стране. Согласно его результатам, вина за спешное бегство тысяч иракских военных, призванных защитить Мосул от нескольких сотен террористов, лежит на бывшем правительстве страны и военном командовании.
В докладе, опубликованном комитетом, ответственными за захват террористами Мосула также значатся: бывший премьер-министр Ирака Нури аль-Малики, экс-глава министерства обороны Саадун ад-Дулейми, бывший губернатор провинции Найнава Асиль ан-Нуджайфи.
ИГ* (запрещена в РФ) захватила многие районы Ирака в 2014 году, включая второй по величине город страны Мосул. В 2017 году после масштабной операции Мосул был освобожден, а затем проведены операции в других менее крупных оплотах террористов.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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