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Источник сообщил о гибели семи человек в Йемене при авиаударах коалиции
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Источник сообщил о гибели семи человек в Йемене при авиаударах коалиции 

РИА Новости 1 час назад
КАИР, 16 июл — РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли, семь получили ранения в двух районах йеменской провинции Ходейда в результате авиаударов арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, сообщил РИА Новости источник в провинции Ходейда.
"Авиация коалиции нанесла сегодня (в понедельник — ред.) серию авиаударов по району Забид на юге (провинции. — Прим. ред.) Ходейда, один из них был нанесен по дому, в результате чего погибли шесть человек и двое пострадали", — заявил источник.
Источник добавил, что также один человек погиб и пятеро пострадали в результате авиаударов в соседнем Забиду районе Эль-Джаррахи.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.
Ситуация в Йемене в последнее время обострилась вокруг стратегически важного порта Ходейда на Красном море. С 13 июня арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала операцию «Золотая победа» по изгнанию оттуда хуситов, несмотря на предупреждения ООН о возможной гуманитарной катастрофе в случае начала бомбардировок города и порта. Войскам на стороне властей при поддержке коалиции удалось отбить у хуситов аэропорт Ходейды, после чего они отступили в жилые районы города и сосредоточили свои силы вокруг порта.
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