Источник сообщил о гибели семи человек в Йемене при авиаударах коалиции

"Авиация коалиции нанесла сегодня (в понедельник — ред.) серию авиаударов по району Забид на юге (провинции. — Прим. ред.) Ходейда, один из них был нанесен по дому, в результате чего погибли шесть человек и двое пострадали", — заявил источник.

Источник добавил, что также один человек погиб и пятеро пострадали в результате авиаударов в соседнем Забиду районе Эль-Джаррахи.

Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади . Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.