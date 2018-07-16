Заполняемость отелей Шарм-эш-Шейха в Египте летом превысила 50%

КАИР , 16 июл — РИА Новости . Заполняемость отелей на египетском курорте Шарм-эш-Шейх в летний сезон достигла 50% и продолжает расти, заявил глава ассоциации инвесторов туристического сектора провинции Южный Синай Хишам Али.

"Отели Шарм-эш-Шейха впервые с 2015 года заполняются на 50% и выше в этом сезоне. Мы ожидаем, что рост заполняемости продолжится, поскольку впереди праздник Ид аль-Адха (один из важнейших исламских праздников жертвоприношения), когда значительно вырастет число туристов из арабских стран и Египта ", — сказал Хишам Али египетской газете «Йоум7».

Туризм является одним из главных источников поступления валюты в казну Египта. По данным министерства туризма страны, до катастрофы российского самолета над Синаем в конце октября 2015 года туристическая отрасль давала 11,3% ВВП и обеспечивала более 14% валютных доходов в казну.

Франция. На первом месте по числу туристов в Египте находилась Россия , на втором и третьем — Великобритания Германия , далее следовали Италия