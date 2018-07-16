Абуджа, 16 июля /Синьхуа/ — Десятки военнослужащих нигерийских правительственных сил пропали без вести после того, как попали в засаду террористов группировки "Боко харам" в северо-восточном штате Борно. Об этом в воскресенье сообщили местные СМИ и жители.
По сообщению официального информационного агентства Нигерии, военный конвой попал в засаду рано утром в субботу в деревне Бобоше в районе Бама.
Как сообщил корр. Синьхуа осведомленный источник на условиях анонимности, около 70 военнослужащих, в том числе по меньшей мере пять офицеров, не вернулись на свои военные базы после атаки. —0—