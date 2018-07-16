Ещё
Десятки нигерийских солдат пропали без вести после того, как попали в засаду группировки "Боко харам" — местные СМИ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Десятки нигерийских солдат пропали без вести после того, как попали в засаду группировки "Боко харам" — местные СМИ 

ИА Синьхуа 16 июля 2018
Абуджа, 16 июля /Синьхуа/ — Десятки военнослужащих нигерийских правительственных сил пропали без вести после того, как попали в засаду террористов группировки "Боко харам" в северо-восточном штате Борно. Об этом в воскресенье сообщили местные СМИ и жители.
По сообщению официального информационного агентства Нигерии, военный конвой попал в засаду рано утром в субботу в деревне Бобоше в районе Бама.
Как сообщил корр. Синьхуа осведомленный источник на условиях анонимности, около 70 военнослужащих, в том числе по меньшей мере пять офицеров, не вернулись на свои военные базы после атаки. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Срочно: Боевики ИГ убили командира талибов на севере Афганистана -- местные власти Спецпредставитель ООН призвал приложить усилия для стабилизации ситуации в Ливии Бывший генсек ООН К. Аннан призвал жителей Зимбабве принять активное участие во всеобщих выборах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Плевать на торпеды»: зачем Трамп зовет Путина в США125
В МИД Украины неожиданно поддержали Россию183
В Казахстане убили игрока КВН43
Пытки в колонии: первое задержание по громкому делу97
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»1214
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала наказание за Крымский мост
Украина В мире
00:42
В Турции произошла трагедия с россиянином
Происшествия
04:15
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»
Экономика Политика
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение