Ещё
Боевики «Боко харам» захватили армейскую базу на северо-востоке Нигерии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Боевики «Боко харам» захватили армейскую базу на северо-востоке Нигерии 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 15 июля. Боевики радикальной группировки "Боко харам", действующей в бассейне озера Чад, захватили базу правительственной армии Нигерии на северо-востоке страны. Об этом сообщает в воскресенье Agence France Presse со ссылкой на военные источники.
По их данным, большой отряд вооруженных экстремистов напал на базу, расположенную в районе деревни Джилли (штат Йобе) близ границы с Нигером. В результате ожесточенного боя, длившегося несколько часов, боевикам «Боко харам» удалось установить над ней контроль. Военнослужащие, которые покинули базу в Джилли, вынужденно отступили в населенный пункт Гейдам.
Армейские источники пока не сообщают, есть ли жертвы среди нигерийских военных, подвергнувшихся атаке на базе.
Участившиеся вылазки «Боко харам» в штатах Йобе и Борно, по мнению наблюдателей, свидетельствуют о том, что боевики не утратили военной мощи, позволяющей им атаковать позиции и объекты нигерийских силовиков. Несмотря на частые заявления официальных лиц об ослаблении экстремистской группировки, «Боко харам» по-прежнему совершает вооруженные рейды на деревни и небольшие населенные пункты, а в местах массового скопления людей происходят теракты с использованием смертников, в том числе девочек-подростков.
Ранее президент Нигерии Мухаммаду Бухари заявил, что ситуация на северо-востоке Нигерии улучшается. По его словам, экстремисты добровольно сдаются нигерийским силовикам. Бухари, занимающий пост главы государства с 2015 года, одним из приоритетных направлений своего президентства всегда называл полное искоренение «Боко харам».
В последние несколько лет правительственная армия Нигерии при поддержке войск соседних стран, в частности, Чада и Камеруна, вела активное преследование боевиков «Боко харам», чьи тыловые базы и хранилища с оружием находятся главным образом в трех штатах на северо-востоке страны — Борно, Йобе и Адамава.
ТАСС: последние новости
Более 100 ракет и снарядов запустили за 18 часов по Израилю из сектора Газа СМИ: не менее 18 человек погибли в результате теракта в сирийской провинции Дейр-эз-Зор В Афганистане за сутки ликвидировали более 160 боевиков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп назвал Россию противником33
Израиль сбил российский беспилотник351
Украинец умер после драки с россиянином в Турции159
Девушка бросила армию и обогатилась на Instagram9
Горела как свечка. Стали известны детали трагедии Рубинчик
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
04:15
Пенсионным изменениям в день старта ЧМ дали объяснение
Личный счет
00:12
Израиль сбил российский беспилотник
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение