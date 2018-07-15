Боевики «Боко харам» захватили армейскую базу на северо-востоке Нигерии

По их данным, большой отряд вооруженных экстремистов напал на базу, расположенную в районе деревни Джилли (штат Йобе) близ границы с Нигером . В результате ожесточенного боя, длившегося несколько часов, боевикам «Боко харам» удалось установить над ней контроль. Военнослужащие, которые покинули базу в Джилли, вынужденно отступили в населенный пункт Гейдам.

Армейские источники пока не сообщают, есть ли жертвы среди нигерийских военных, подвергнувшихся атаке на базе.

Участившиеся вылазки «Боко харам» в штатах Йобе и Борно, по мнению наблюдателей, свидетельствуют о том, что боевики не утратили военной мощи, позволяющей им атаковать позиции и объекты нигерийских силовиков. Несмотря на частые заявления официальных лиц об ослаблении экстремистской группировки, «Боко харам» по-прежнему совершает вооруженные рейды на деревни и небольшие населенные пункты, а в местах массового скопления людей происходят теракты с использованием смертников, в том числе девочек-подростков.

Ранее президент Нигерии Мухаммаду Бухари заявил, что ситуация на северо-востоке Нигерии улучшается. По его словам, экстремисты добровольно сдаются нигерийским силовикам. Бухари, занимающий пост главы государства с 2015 года, одним из приоритетных направлений своего президентства всегда называл полное искоренение «Боко харам».