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Срочно: На западной окраине афганской столицы Кабула прогремел взрыв
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Срочно: На западной окраине афганской столицы Кабула прогремел взрыв 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Кабул, 15 июля /Синьхуа/ — В воскресенье на западной окраине
афганской столицы Кабула прогремел взрыв. Как заявил очевидец,
инцидент произошел недалеко от Министерства восстановления и  развития сельского хозяйства Афганистана. —0—
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