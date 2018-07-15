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Срочно: На западной окраине афганской столицы Кабула прогремел взрыв
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Срочно: На западной окраине афганской столицы Кабула прогремел взрыв
ИА Синьхуа
2 часа назад
Комментарии
Кабул
, 15 июля /
Синьхуа
/ — В воскресенье на западной окраине
афганской столицы Кабула прогремел взрыв. Как заявил очевидец,
инцидент произошел недалеко от Министерства восстановления и развития сельского хозяйства
Афганистана
. —0—
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