В Иране четыре человека погибли в столкновениях между силами безопасности и боевиками

Тегеран , 15 июля / Синьхуа / — В субботу вечером трое боевиков и один член сил безопасности погибли в столкновениях на западе Ирана . Об этом сообщило иранское информационное агентство Тасним. Сообщается, что столкновения произошли в пограничном пункте Нодшех в западной провинции Керманшах . «Группа террористов», пытавшихся пересечь границу в страну, была ликвидирована. По имеющейся информации, боевики планировали совершать диверсионные акты на территории страны. Силы безопасности изъяли у боевиков значительное количество оружия и боеприпасов. —0—