В Иране четыре человека погибли в столкновениях между силами безопасности и боевиками 

Тегеран, 15 июля /Синьхуа/ — В субботу вечером трое боевиков и один член сил безопасности погибли в столкновениях на западе Ирана. Об этом сообщило иранское информационное агентство Тасним.
Сообщается, что столкновения произошли в пограничном пункте Нодшех в западной провинции Керманшах. «Группа террористов», пытавшихся пересечь границу в страну, была ликвидирована.
По имеющейся информации, боевики планировали совершать диверсионные акты на территории страны. Силы безопасности изъяли у боевиков значительное количество оружия и боеприпасов. —0—