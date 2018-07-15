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В Иране четыре человека погибли в столкновениях между силами безопасности и боевиками
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В Иране четыре человека погибли в столкновениях между силами безопасности и боевиками 

ИА Синьхуа 1 час назад
Тегеран, 15 июля /Синьхуа/ — В субботу вечером трое боевиков и один член сил безопасности погибли в столкновениях на западе Ирана. Об этом сообщило иранское информационное агентство Тасним.
Сообщается, что столкновения произошли в пограничном пункте Нодшех в западной провинции Керманшах. «Группа террористов», пытавшихся пересечь границу в страну, была ликвидирована.
По имеющейся информации, боевики планировали совершать диверсионные акты на территории страны. Силы безопасности изъяли у боевиков значительное количество оружия и боеприпасов. —0—
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