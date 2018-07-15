ХАМАС объявил о перемирии с Израилем

Палестинские исламисты прекращают вести боевые действия против Израиля . С таким заявлением выступил пресс-секретарь движения ХАМАС Фаузи Бархум.

Остановить дальнейшую эскалацию конфликта и вернуться к затишью удалось благодаря усилию нескольких сторон, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации. Барсум подчеркнул, что урегулировать конфликт удалось в том числе благодаря посредничеству со стороны Египта

Ранее News.ru сообщал, что ХАМАС устроил мощную ракетную атаку на Израиль. Менее чем за сутки палестинские боевики выпустили около 90 ракет. В ответ израильская армия открыла огонь по сектору Газа.