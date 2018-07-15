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Силы безопасности Ирака приведены в повышенную готовность
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Силы безопасности Ирака приведены в повышенную готовность 

Вести.Ru 1 час назад
Силы безопасности Ирака приведены в состояние повышенной готовности, также усилена охрана государственных объектов. МВД страны готово к борьбе с беспорядками, передает РИА Новости. Правительственные объекты, расположенные в районах, где разгорелись беспорядки, ограждены кордонами.
В провинции Кербела демонстранты уже атаковали здание администрации и офисы вооруженных добровольцев, поддерживающих иракские власти.
Беспорядками охвачены южные провинции Кербела, Басра, Майсан, Наджаф. Там введен комендантский час.
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