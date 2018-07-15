Силы безопасности Ирака приведены в повышенную готовность

Силы безопасности Ирака приведены в состояние повышенной готовности, также усилена охрана государственных объектов. МВД страны готово к борьбе с беспорядками, передает РИА Новости . Правительственные объекты, расположенные в районах, где разгорелись беспорядки, ограждены кордонами.

В провинции Кербела демонстранты уже атаковали здание администрации и офисы вооруженных добровольцев, поддерживающих иракские власти.

Беспорядками охвачены южные провинции Кербела, Басра, Майсан, Наджаф. Там введен комендантский час.