СМИ: иракские силы безопасности приведены в повышенную готовность

По его данным, подразделения МВД получили приказ сформировать кордоны безопасности у правительственных объектов в охваченных беспорядками районах.

При этом сообщается, что нападениям демонстрантов уже подверглась здание администрации провинции Кербела, а также офисы вооруженных добровольческих организаций, поддерживающих власти страны.

Ранее в охваченных беспорядками южных провинциях Наджаф, Кербела, Майсан и Басра был введен комендантский час.