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Представитель президента Египта: Каир изучит опыт участия сборной страны в ЧМ-2018
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Представитель президента Египта: Каир изучит опыт участия сборной страны в ЧМ-2018 

ТАСС 14 июля 2018
КАИР, 14 июля. /ТАСС/. Египет изучит все стороны участия национальной сборной по футболу в чемпионате мира в России, чтобы не допускать ошибок в будущем. Об этом, как сообщила в своей электронной версии газета «Аль-Яум ас— Сабиа», заявил в субботу официальный представитель главы государства Бассам Рады.
По его словам, Египет проведет всесторонне исследование того, что произошло с национальной командой во время чемпионата мира в России. По результатам исследования, добавил Рады, «Каир извлечет уроки, которые позволят избежать негативных последствий в будущем».
Заявление главы администрации последовало после встречи президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с премьер— министром страны Мустафой Мадбули и министром по делам молодежи и спорта Ашрафом Субхи. Как информировал Рады, в ходе беседы «вопрос о результатах участия национальной футбольной команды на турнире в России не обсуждался, а разговор шел только о дальнейшем развитии, в частности, о формировании современных зон для всестороннего развития египетской молодежи во всех провинциях республики».
На чемпионате мира сборная Египта не смогла выйти в 1/8 финала, проиграв во всех трех матчах группового этапа. Команда проиграла уругвайцам (0:1), россиянами (1:3) и сборной Саудовской Аравии (1:2).
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