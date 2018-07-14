Представитель президента Египта: Каир изучит опыт участия сборной страны в ЧМ-2018

КАИР , 14 июля. / ТАСС /. Египет изучит все стороны участия национальной сборной по футболу в чемпионате мира в России , чтобы не допускать ошибок в будущем. Об этом, как сообщила в своей электронной версии газета «Аль-Яум ас— Сабиа», заявил в субботу официальный представитель главы государства Бассам Рады.

По его словам, Египет проведет всесторонне исследование того, что произошло с национальной командой во время чемпионата мира в России. По результатам исследования, добавил Рады, «Каир извлечет уроки, которые позволят избежать негативных последствий в будущем».

Заявление главы администрации последовало после встречи президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с премьер— министром страны Мустафой Мадбули и министром по делам молодежи и спорта Ашрафом Субхи. Как информировал Рады, в ходе беседы «вопрос о результатах участия национальной футбольной команды на турнире в России не обсуждался, а разговор шел только о дальнейшем развитии, в частности, о формировании современных зон для всестороннего развития египетской молодежи во всех провинциях республики».