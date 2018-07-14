Румыния создала кризисную ячейку после похищения своего гражданина в Ливии

Ранее в субботу стало известно, что четверо инженеров, в том числе один гражданин Румынии, были похищены из зоны комплекса нефтяных скважин Эль-Шарара, расположенного на западе Ливии. Инженеры были схвачены вооруженными людьми и доставлены в неизвестное место, позже двоих из них отпустили, сообщает газета Libyan Express.

"Министерство иностранных дел с помощью посольства Румынии в Ливии, находящегося в Тунисе , внимательно следит за ситуацией с гражданином Румынии. По распоряжению министра иностранных дел Теодора Мелешкану была создана кризисная ячейка МИД", — сказано в сообщении пресс-службы министерства.

На данный момент задача кризисной ячейки состоит в том, чтобы установить реальные обстоятельства случившегося.

"Учитывая специфику операции и ситуацию в Ливии, процедуры проверки могут затянуться… Для этой страны МИД Румынии еще в 2015 году установил уровень максимальной опасности, который рекомендует всем гражданам покинуть территорию Ливии", — сказано в сообщении МИД.