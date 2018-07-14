Ещё
Румыния создала кризисную ячейку после похищения своего гражданина в Ливии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Румыния создала кризисную ячейку после похищения своего гражданина в Ливии 

РИА Новости 14 июля 2018
КИШИНЕВ, 14 июл — РИА Новости. МИД Румынии создал кризисную ячейку, которая установит обстоятельства похищения гражданина страны на территории Ливии, сообщает в субботу пресс-служба ведомства.
Ранее в субботу стало известно, что четверо инженеров, в том числе один гражданин Румынии, были похищены из зоны комплекса нефтяных скважин Эль-Шарара, расположенного на западе Ливии. Инженеры были схвачены вооруженными людьми и доставлены в неизвестное место, позже двоих из них отпустили, сообщает газета Libyan Express.
"Министерство иностранных дел с помощью посольства Румынии в Ливии, находящегося в Тунисе, внимательно следит за ситуацией с гражданином Румынии. По распоряжению министра иностранных дел Теодора Мелешкану была создана кризисная ячейка МИД", — сказано в сообщении пресс-службы министерства.
На данный момент задача кризисной ячейки состоит в том, чтобы установить реальные обстоятельства случившегося.
"Учитывая специфику операции и ситуацию в Ливии, процедуры проверки могут затянуться… Для этой страны МИД Румынии еще в 2015 году установил уровень максимальной опасности, который рекомендует всем гражданам покинуть территорию Ливии", — сказано в сообщении МИД.
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря Ципрас экстренно пригласил главу МИД обсудить отношения с Россией В Латвии рассказали, к чему привели плохие отношения с Россией
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Плевать на торпеды»: зачем Трамп зовет Путина в США125
В МИД Украины неожиданно поддержали Россию183
В Казахстане убили игрока КВН43
Пытки в колонии: первое задержание по громкому делу97
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»1214
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала наказание за Крымский мост
Украина В мире
00:42
В Турции произошла трагедия с россиянином
Происшествия
04:15
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»
Экономика Политика
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение