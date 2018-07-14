Уроженки Чечни зверски убиты афганскими боевиками

Как сообщают афганские военные, перед убийством пленные женщины были изнасилованы. По данным источника, жестокое убийство совершено боевиками радикального движения «Талибан» (движение запрещено в России).

Бои между радикальными группировками продолжаются в уезде Дарзаб четвертый день. Талибы наступают на позиции боевиков ИГИЛ с запада и с юга. Потери с обеих сторон уже превысили сто человек.