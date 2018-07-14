Ещё
Уроженки Чечни зверски убиты афганскими боевиками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уроженки Чечни зверски убиты афганскими боевиками 

Вести.Ru 25 минут назад
Фото: Вести.Ru
Три уроженки Чечни, входившие в террористическую группировку «Исламское государство» (запрещена в России), были захвачены в плен и убиты на северо-западе страны в провинции Джаузджан. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителей штаба 209-го корпуса Национальной армии Афганистана, который дислоцируется в провинции Мазари-Шариф.
Как сообщают афганские военные, перед убийством пленные женщины были изнасилованы. По данным источника, жестокое убийство совершено боевиками радикального движения «Талибан» (движение запрещено в России).
Бои между радикальными группировками продолжаются в уезде Дарзаб четвертый день. Талибы наступают на позиции боевиков ИГИЛ с запада и с юга. Потери с обеих сторон уже превысили сто человек.
Ранее Афганистан вошел в тройку стран, самых опасных для женщин. В этом рейтинге страна заняла второе место, уступив Индии только. Афганистан стал опасной для женщин страной в трех категориях: насилие, доступ к медицине, доступ к экономическим ресурсам. Здесь женщины находятся в опасности в течение 17 последних лет.
Вести.Ru: последние новости
Взрыв заминированного автомобиля в Дераа унес жизни восьмерых человек Железнодорожная авария в Египте: более 50 пострадавших Американские СМИ: ракеты комплекса "Кинжал" успешно проходят испытания
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стриженову матом гонят с Первого канала
Раскрыты детали предстоящей встречи Путина и Трампа21
Сеул вызвал российского военного атташе29
Европейцы серьезно занервничали32
«Черные комнаты»: что творится в стриптиз-клубах в США1
Видео
00:46
Раскрыты детали предстоящей встречи Путина и Трампа
Политика
01:00
Украинские танки вместо Конго отправятся в Донбасс
Армия Украина
00:12
Полицейские ворвались в «Башню Трампа»
В мире
00:37
Сеул вызвал российского военного атташе
Политика Армия
02:33
Европейцы серьезно занервничали
В мире
00:27
В Таиланде 70 человек провалились под пол ресторана
Происшествия
01:28
Экс-боевик Сирии раскрыл «заказчиков» войны
В мире Ближний Восток
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение