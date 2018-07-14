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В Афганистане за сутки ликвидировали более 160 боевиков
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В Афганистане за сутки ликвидировали более 160 боевиков 

ТАСС 14 июля 2018
Фото: Национальный Туристический Союз
ТАСС, 14 июля. По меньшей мере 162 вооруженных боевика были ликвидированы за сутки в ходе серии операций афганских сил безопасности и ВВС по всей территории страны. Соответствующее заявление опубликовано в субботу на сайте министерства национальной обороны республики.
"Афганские силы безопасности провели 11 совместных операций и 19 авиаударов, — отмечается в документе. — Операции были проведены в провинциях Нангархар, Кунар, Газни, Пактия, Урузган, Забуль, Кандагар, Фарах, Бадгис, Фарьяб, Кундуз, Балх, Бадахшан и Гильменд".
По данным ведомства, среди убитых боевиков числятся семь полевых командиров радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ). О жертвах среди представителей сил безопасности и гражданского населения не сообщается.
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