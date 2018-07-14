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В Афганистане ликвидировали более 100 боевиков «Талибана»
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В Афганистане ликвидировали более 100 боевиков «Талибана» 

Российская Газета 44 минуты назад
В афганской провинции Пактия ликвидированы более 100 боевиков радикального движения «Талибан» (запрещенная в России группировка). Среди убитых — лидер местного командования талибов, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News.
В ходе спецопераций также уничтожены боеприпасы и оружие. По нескольким точкам, где находились боевики, нанесены авиаудары, в результате которых ликвидированы семь полевых командиров.
Террористическая группировка «Талибан» полностью или частично контролирует до половины территории Афганистана, ведет активные боевые действия. В первую очередь боевики захватывают сельские районы страны, а затем начинают наступление на крупные города.
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