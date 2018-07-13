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Иракские демонстранты взяли штурмом аэропорт
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Иракские демонстранты взяли штурмом аэропорт 

News.ru 13 июля 2018
Демонстрантам удалось взять штурмом аэропорт в иракском городе Эн-Наджаф. Воздушная гавань полностью заблокирована, она не принимает рейсы.
Участники антиправительственных акций на юге Ирака встретили сопротивление полиции. Как сообщает «Ас-Сумария», один протестующий погиб, ещё десятки человек получили ранения.
Акции протеста начались ещё неделю назад, однако они получили развитие после того, как один из демонстрантов погиб. Вышедшие на улицу люди требуют от властей решить вопрос с перебоями электричества и водоснабжения.
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