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В секторе Газа два палестинца погибли при попытке обезвредить бомбу
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«Будут воровать в два раза больше»
«Будут воровать в два раза больше»

В секторе Газа два палестинца погибли при попытке обезвредить бомбу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Вести.Ru
ГАЗА, 15 июл — РИА Новости. Два палестинца стали жертвами взрыва в секторе Газа, который произошел из-за попытки разминировать бомбу, сообщается в заявлении МВД Газы.
"Взрыв в городе Газа, в результате которого погибли два палестинца, произошел из-за попытки погибшего мужчины разобрать бомбу, оставшуюся со времен войны 2014 года в секторе Газа", — сообщается в заявлении.
Официальный представитель минздрава сектора Газа заявил РИА Новости, что «в результате неизвестного взрыва в городе Газа погиб 35-летний мужчина и его 13-летний сын».
Также, по данным минздрава, «девять палестинцев в городе Рамаллах получили ранения, в том числе шесть из них ранены боевыми пулями в ходе столкновений с израильской армией».
В субботу палестинские группировки сектора Газа объявили о договоренности с Израилем о прекращении огня после суток ожесточенного противостояния.
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